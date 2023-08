Les Pigeons – Michel Leeb, Francis Huster Le Pin Galant Mérignac, 9 avril 2024, Mérignac.

Les Pigeons – Michel Leeb, Francis Huster Mardi 9 avril 2024, 20h30 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 45 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 39 € DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € GROUPE SCOLAIRE : 10 €

Serge et Bernard, acteurs de second plan, la soixantaine, habitués aux troisièmes rôles, sont amis depuis longtemps. Ils ont débuté ensemble il y a 40 ans, mais n’en restent pas moins rivaux.

Convoqués en même temps pour le casting d’un film, ils sont à la fois surpris et contents. En attendant de passer l’audition, ils discutent, évoquent leurs souvenirs, se taquinent… Mais quand on leur apporte le texte de l’audition, tout bascule !

Une comédie entre rires et émotions.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://lepingalant.notre-billetterie.com/billets?spec=2616 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-09T20:30:00+02:00 – 2024-04-09T22:00:00+02:00

2024-04-09T20:30:00+02:00 – 2024-04-09T22:00:00+02:00

acteurs michel leeb

Cyril Bruneau