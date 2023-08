Golden Stage Tour – Tour 2024 Le Pin Galant Mérignac, 7 avril 2024, Mérignac.

Golden Stage Tour – Tour 2024 Dimanche 7 avril 2024, 17h00 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 32 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 26 € DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € GROUPE SCOLAIRE : 10 €

Depuis plusieurs années, le Golden Stage est l’événement incontournable de danse hip-hop à La Villette. Son concept est simple : réunir des crews de danse internationaux sur un seul et même plateau pour des shows chorégraphiques d’exception !

Les éditions précédentes de Golden Stage ont mis en lumière Géometrie Variable, E.L. Squad, DC Vortex et plus récemment Mazelfreten ou la Compagnie Madoki…

Cette saison 2024, toujours à l’écoute des courants quiconstituent la dynamique de la scène hip-hop actuelle, 17h le Golden Stage présente trois propositions artistiques pour trois fois plus de hype ! Cette édition va réunir sur la même scène durant une soirée, deux compagnies françaises et une compagnie hollandaise. Le Golden Stage nous fait découvrir trois courants majeurs de la danse hip-hop : le Krump, la danse debout (hip-hop New Style) et la danse au sol (Breakdance).

Détonant et chaleureux, à l’image des valeurs hip-hop, ce programme sera enflammé par le flow rageur et cadencé d’un MC à la baguette !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

