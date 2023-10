André Dussollier- Sens dessus-dessous Le Pin Galant Mérignac, 6 avril 2024, Mérignac.

André Dussollier- Sens dessus-dessous Samedi 6 avril 2024, 20h30 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 41 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 35 € DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € GROUPE SCOLAIRE : 10 €

Seul en scène, André Dussollier nous offre une parenthèse poétique et littéraire intimiste, accompagnée d’une création vidéo-musicale inédite et originale.

Il y a plus de 20 ans, André Dussollier créait son « Monstres sacrés, sacrés monstres », patchwork de textes des plus illustres écrivains, sans imaginer qu’il deviendrait lui-même ce monstre sacré de la scène et de l’écran ! Virtuose de la langue, magicien des mots, orfèvre du phrasé, interprète inventif à l’infini, conteur hors pair, André Dussollier est un artiste rare ayant placé l’exigence et la finesse au sommet de son engagement.

De sa voix délicieusement magnétique, de son regard perçant d’acuité, de son expressivité hors du commun, il nous charme et nous ensorcelle pour nous entrainer dans son imaginaire sans limite en nous révélant avec gourmandise ce qui constitue la substantifique moëlle des grands textes ou la fulgurance des grands esprits.

C’est un véritable bonheur de retrouver sur notre scène cet artiste d’exception dans ce voyage « sens dessus-dessous » !

« Un André Dussollier solaire, magique, au sommet de son art. » TÉLÉRAMA

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T22:00:00+02:00

