Roman Doduik – Adorable Le Pin Galant Mérignac, 5 avril 2024, Mérignac.

Roman Doduik – Adorable Vendredi 5 avril 2024, 20h30 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 32 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 26 €

À 23 ans, Roman Doduik est devenu malgré lui la nouvelle star des ados !

Pourtant, il ne comprenait rien aux animés ni aux jeux vidéo, préfère Gainsbourg à Aya Nakamura, possède encore un compte Facebook et ses études d’arts dramatiques le destinaient davantage à jouer du Molière qu’à faire des millions de vues sur les réseaux sociaux ! Alors comment expliquer que nos ados en sont fous ? Peut-être parce qu’il a une frimousse de gamin ou peut-être parce qu’il est gentil ou même pire…

ADOrable ?

Infiltré dans la Gen Z, Roman en profite pour décrypter les codes et les petits rituels d’une génération élevée aux réseaux sociaux et en offre une analyse pleine de malice.

Un one-man-show aussi drôle qu’intelligent, parfois émouvant, qui séduira les parents, fera kiffer les ados et permettra de nouer ou renouer le dialogue à la maison.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.lepingalant.com/agenda_achat_spectacle.php?ag=1&spec=2601 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T22:00:00+02:00

2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T22:00:00+02:00

standup tiktok

Roman Doduik