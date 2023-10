Carmen – Ballet Murcia Le Pin Galant Mérignac, 4 avril 2024, Mérignac.

Carmen – Ballet Murcia Jeudi 4 avril 2024, 20h30 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 38 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 32 € DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € GROUPE SCOLAIRE : 10 €

De nombreuses distinctions dans de multiples festivals internationaux récompensent le travail de cette compagnie pour son apport au flamenco, tant pour ses qualités chorégraphiques, que pour sa musique et ses mises en scène. Composée d’une vingtaine de danseurs, elle nous présentera ce mélange d’amour et de fierté sauvage qu’est l’histoire de « Carmen ».

Sous l’impulsion de Carmen Rubio, directrice artistique, et de Matilde Rubio, chorégraphe, la compagnie nous offre une pièce chorégraphique pleine d’émotions et de vigueur sur la sublime musique de l’opéra de Bizet, qui a déjà inspiré de nombreux et prestigieux chorégraphes, tels Roland Petit, Alberto Alonso, Antonio Gadès ou encore Mats Ek.

Un spectacle puissant et envoûtant qui restitue à merveille toute la magie et l’essence du flamenco à travers cette œuvre universelle.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-04T20:30:00+02:00 – 2024-04-04T22:00:00+02:00

