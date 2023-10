Lady Agatha – L’incroyable vie d’Agatha Christie Le Pin Galant Mérignac, 2 avril 2024, Mérignac.

Lady Agatha – L’incroyable vie d’Agatha Christie Mardi 2 avril 2024, 20h30 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 38 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 32 € DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € GROUPE SCOLAIRE : 10 €

Après le succès de « Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand » (Molière du spectacle Musical 2017), Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos reviennent en force nous raconter l’incroyable histoire de la plus grande figure de la littérature mondiale. Un voyage à 100 à l’heure à travers deux siècles et tout autour du monde !

Mais qui est donc Agatha Christie ? Malgré ses deux milliards de livres vendus à travers le monde, personne ne connait réellement la célèbre romancière. Pourtant sa vie fût un véritable feu d’artifice !

Alors plongez avec nous dans ce spectacle tourbillonnant, drôle et poétique et partons à la découverte de la folle aventure que fût la vie d’Agatha Christie, la reine du crime !

Sur un rythme effréné, se mêlent aventures, poésie et humour, au service d’une magistrale épopée théâtrale !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://openagenda.com/le-pin-galant/contribute/event#:~:text=lepingalant.com/agenda_achat_spectacle.-« }] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-02T20:30:00+02:00 – 2024-04-02T22:40:00+02:00

2024-04-02T20:30:00+02:00 – 2024-04-02T22:40:00+02:00

théâtre agatha

Cédric Vasnier