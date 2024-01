KOBA LAD /NIRO /ZIAK /MALO /MAROU CHENKO – KOBA LAD / NIRO / ZIAK / MALO LE PHARE – CHAMBERY METROPOLE Chambery, samedi 20 avril 2024.

Découvrez l’excitation du tout premier festival urbain au Phare de Chambéry le 20 avril 2024, avec une affiche incroyable incluant Koba LaD, Ziak, Niro, Malo et la sensation locale Marou Chenko.Cette soirée exceptionnelle offrira au public enfin l’opportunité de célébrer ces musiques populaires en plein cœur de la Savoie.Le Phare et l’association Fradness sont fières de présenter cette célébration unique, où chacun est invité à vivre une soirée mémorable et à découvrir la diversité de la scène urbaine.

Tarif : 45.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 19:00

Réservez votre billet ici

LE PHARE – CHAMBERY METROPOLE 800 AVENUE GRAND ARIETAZ 73000 Chambery 73