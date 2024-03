LE PEUPLE DE L’HERBE + TCHIK TCHIK CYRILIK La Poudrière Belfort, samedi 20 avril 2024.

Entre cabotages hip-hop et navigations punky-noisy-pop-rock, 10, le bien nommé dixième opus du Peuple de l’Herbe s’avère aussi prodigieux que déroutant. Comme si le voyage ne faisait que commencer… Après plus de 20 ans de navigation et des vents tantôt porteurs tantôt contraires, le combo lyonnais renfile le bleu de chauffe et se met au taf pour reprendre le large avec brio.

Originaire de Belfort, Tchik Tchik Cyrilik est un musicien globe trotter qui mixe les musiques traditionnelles du monde aux sons modernes (électro, swing, drum & bass, hip-hop, ska, rock). En live, le batteur/percussionniste armé de son sampler ravageur, transperce les frontières à coups d’upercuts et rassemble toutes les cultures. Un voyage musical digne des plus belles fêtes populaires du monde… 14 14 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20

La Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté contact@poudriere.com

