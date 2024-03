Le petit marché aux plantes du jardin botanique Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy, jeudi 9 mai 2024.

Le petit marché aux plantes du jardin botanique Pour cette deuxième édition, retrouvez des produits de qualité et des plantes vivaces ou indigènes pour égayer vos jardins et balcons et bénéficiez de toute notre expertise en culture biologique! Jeudi 9 mai, 10h00 Conservatoire et Jardin botaniques Gratuit et sans inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-09T10:00:00+02:00 – 2024-05-09T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-09T10:00:00+02:00 – 2024-05-09T17:00:00+02:00

A l’ascension, venez faire le plein de plantes et plantons. Au menu: Fruits et légumes et variétés anciennes, vivaces, bulbes d’été, plantes aromatiques, arbres et arbustes vous seront proposés par des producteurs et productrices locaux, ainsi que l’incontournable miel bio des CJBG.

Rejoignez-nous dans le cadre exceptionnel de notre jardin botanique et biologique et profitez d’échanger avec nos jardinier·ère·s et horticulteur·rice·s sur les avantages d’une culture écologique et respectueuse du vivant dans sa diversité.

Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 +41 22 418 51 00 http://www.cjb-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/conservatoire-jardin-botaniques/

Anouchka Maeder – CJBG