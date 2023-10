CARTE BLANCHE À YANN CLEARY le Petit duc Aix-en-Provence, 18 avril 2024, Aix-en-Provence.

Retour du globe-trotteur franco-irlandais avec son double album pop sensible et punchy !

Nous retrouvons avec plaisir cet artiste que le Petit Duc a accompagné sur ses premières créations.

Après une série d’albums chroniques de ses années à Tokyo et de son retour surprise en France, Yann Cleary propose un voyage intérieur plutôt que géographique avec le diptyque “Way way below” / “Same pages”.

L’humeur de son art pop est toujours bittersweet (douce-amère) mais le nouveau son est frais, musclé et moderne, le tout por

té par une nouvelle formation scénique, avec la promesse de vous donner envie de danser !

En première partie : Cécile Grace

Avec ses chansons au piano mêlant l’anglais et le français, Cécile Grace nous transporte dans son univers intimiste et mélancolique.

Concert en salle ou à suivre en direct sur la chaîne Petit Duc Web !

