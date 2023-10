MAXIME ATGER TRIO le Petit duc Aix-en-Provence, 12 avril 2024, Aix-en-Provence.

MAXIME ATGER TRIO Vendredi 12 avril 2024, 20h30 le Petit duc De 6 à 19€

Sur une musique aérienne et emprunte de poésie, un jazz gracieux, rêveur et contemplatif.

Alors que notre rythme contemporain nous pousse à aller toujours plus vite, et que la capacité d’attention régresse dans un monde de plus en plus pressé, le Max Atger Trio se réunit par cette même volonté de jouer avec le temps, de créer de l’espace et sillonner avec le silence, invitant à ralentir avec leur musique.

Prendre le temps, s’adonner aux songes, sur une musique tant cinématographique que poétique. Entrer dans une bulle apnéique, un monde imaginaire reposant et apaisant. Laisser naître des rêveries, bercées par un saxophone alto puissant et volatile, un piano suspendu sur un fil, et une contrebasse subtile et envoûtante.

Ce trio est un projet intimiste, sur le fil, entre douceur et envoûtement. Max Atger, Sébastien Lalisse et Pierre-François Maurin, se montrent bien décidés à faire vivre un jazz gracieux, rêveur et contemplatif. »

Concert en salle ou à suivre en direct sur la chaîne Petit Duc Web !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T22:30:00+02:00

H. Ducommun