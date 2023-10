LHOMÉ le Petit duc Aix-en-Provence, 9 avril 2024, Aix-en-Provence.

LHOMÉ Mardi 9 avril 2024, 20h30 le Petit duc De 6 à 19€

Du Slam orchestral

Dans le cadre de la Biennale d’Art et de Culture 2024 d’Aix-en-Provence, qui met à l’honneur le Liban, nous invitons l’artiste Lhomé : « d’un père libanais, d’une mère togolaise, Lhomé est un oiseau rare, un conteur, un passeur dont la plume est animée d’une frénésie poétique insatiable et militante » (Chronique album Francofans Avril23).

Le souffle de ce projet, autour de la recréation de son concert issu de son dernier album « Miracle(s) » sera fait de rencontres autant musicales qu’humaines avec la participation de l’orchestre à cordes du Conservatoire Darius Milhaud, des slameurs de l’atelier slam du Petit Duc, d’artistes libanais. Avec le soutien de la ville d’Aix-en-Provence, l’envie est de reproduire ce projet au Liban avec la participation d’un orchestre local; nous y travaillons. Un cheminement artistique ambitieux pour créer du lien entre individus et territoires.

De la douceur poétique à l’énergie militante, Lhomé se donne avec ses musiciens sans masques ni artifices. Sa façon d’aborder le public, de rendre l’amour des mots interactif, est une véritable rencontre, pour qui le découvre. Une personnalité attachante, délicate, pleine d’enthousiasme et réaliste sur le monde. Son univers est singulier, sa plume impressionne et son message résonne en nous comme une évidence : « Être avant d’avoir… ».

Une création exceptionnelle, hors les murs du Petit Duc, accueillie à l’Amphithéâtre – La Manufacture d’Aix-en-Provence. En partenariat du Conservatoire Darius Milhaud.

Concert en salle ou à suivre en direct sur la chaîne Petit Duc Web !

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-09T20:30:00+02:00 – 2024-04-09T22:00:00+02:00

Benjamin Dupuy