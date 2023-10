LOUISE O’SMAN le Petit duc Aix-en-Provence, 6 avril 2024, Aix-en-Provence.

Une création hypnotique qui redessine notre rapport au monde par sa poésie lumineuse et son verbe suspendu.

Une création poétique musicale autour du temps suspendu, « hora sistere » ou « l’heure d’été », ce temps long qui permet de faire retour sur soi, de s’arrêter, de savourer le passage des heures et des humeurs. Se dessine alors dans l’immensité des sons, la profondeur des mots, la lente rumeur d’un monde qui monte quand le soir se fait attendre, à la faveur d’une île ou d’une histoire qu’il reste à inventer.

Louise s’entoure dans ce deuxième opus de deux musiciens de talent, Alexis Campet (multi-instrumentiste à la batterie, aux claviers et à la basse), et Jérémie Schacre (guitariste virtuose et improvisateur), ainsi réunis au sein de ce temps hypnotique qui s’installe comme tombe le jour aux heures volantes de l’été.

Concert en salle ou à suivre en direct sur la chaîne Petit Duc Web !

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

