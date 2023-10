ESKELINA le Petit duc Aix-en-Provence, 4 avril 2024, Aix-en-Provence.

ESKELINA Jeudi 4 avril 2024, 20h30 le Petit duc De 6 à 19€

Un univers poétique, folk-tribal où les frontières s’estompent et notre monde intérieur s’étend.

Après trois albums en français, Eskelina se tourne vers les paysages de son pays natal, la Suède, pour laisser parler ce qui vibre au fond d’elle.

C’est ainsi que durant deux semaines de l’été 2023, Eskelina et son équipe de cinq artistes sont partis composer, enregistrer, filmer, photographier et dessiner en Suède.

Ils sont partis l’esprit ouvert, sans but particulier, chercher l’inspiration dans l’instant, dans l’inconnu, dans les rencontres et dans la nature, pour nous ramener un album, une exposition de photos et un spectacle bourdonnant de vie et d’émotion.

Concert en salle ou à suivre en direct sur la chaîne Petit Duc Web !

le Petit duc 1 rue Emile Tavan, Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-04T20:30:00+02:00 – 2024-04-04T22:00:00+02:00

