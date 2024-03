Le petit cinéphile #5 : Bambi, un film de David D. Hand (USA, 1942, 68min) Médiathèque André Malraux Tourcoing, samedi 1 juin 2024.

Le petit cinéphile #5 : Bambi, un film de David D. Hand (USA, 1942, 68min) Un grand classique des studios Disney qui depuis des décennies émerveille et émeut des générations d’enfants. (Re)découvrez-le en famille ! Samedi 1 juin, 15h00 Médiathèque André Malraux Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 6 ans.

La forêt résonne d’une grande nouvelle : un jeune prince est né, le petit Bambi ! Accompagné de ses amis Fleur et Panpan, il va grandir et devenir un cerf aux grands bois. Un grand classique des studios Disney qui depuis des décennies émerveille et émeut des générations d’enfants. Une symphonie visuelle et sonore où les couleurs et la musique empruntent à l’impressionnisme. À (re)découvrir en famille !

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing

