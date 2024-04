Le Pavillon des familles | Visite familles Rue du Lac, 44830 Bouaye, France Pays de la Loire Bouaye, mardi 23 avril 2024.

Visite pour familles avec enfants de 4 à 8 ans, accompagnés d'au moins un adulte Réservation obligatoire sur maisondulacdegrandlieu.org

Début : 2024-04-23T14:00:00+02:00 – 2024-04-23T15:45:00+02:00

Fin : 2024-04-30T14:00:00+02:00 – 2024-04-30T15:45:00+02:00

Vive les vacances en famille à La Maison du Lac de Grand-Lieu : découvrez le lac de Grand-Lieu en famille et partez à la rencontre de ses petits habitants ! Profitez des vacances pour faire une sortie en famille à La Maison du Lac de Grand-Lieu : suivez le guide ! Cette visite adaptée aux enfants de 4 à 8 ans les emmène dans la nature pour une première découverte sensorielle, les pieds dans l’eau ! Puis, direction le Pavillon : découvrez l’univers du lac de Grand-Lieu en hiver et partez à la rencontre de ses petits habitants ! Vous pourrez prolonger l’expérience par la visite du centre d’expositions et la découverte de sa nouvelle scénographie.

