VIVACES Jeunes de quartier, le pouvoir des mots Vendredi 2 décembre, 14h00, 20h30 Le Nouveau CAP

Entrée libre sur réservation

Le Nouveau CAP 56, rue Auguste Renoir 93600 Aulnay-sous-Bois

Création théâtrale issue du travail de recherche POP-PART qui met en scène quelques extraits de l’ouvrage collectif « Jeunes de quartier, le pouvoir des mots » coordonnée par Marie-Hélène Bacqué et Jeanne Demoulin (enseignantes – chercheuses), et co-écrit par des jeunes, des professionnels et des chercheurs.

L’idée étant de donner une représentation « plus juste et plus étoffée du monde » et de dépasser le double écueil auquel sont confrontés les jeunes des quartiers populaires : d’un côté une vision d’en haut, contribuant parfois à la stigmatisation, de l’autre une forme de romantisme naïf.

+ d’infos : https://jeunesdequartier.fr

Rencontre – débat à l’issue de la représentation en présence de Marie-Hélène Bacqué et Jeanne Demoulin (enseignantes – chercheuses Université de Nanterre)

Modérateur : Mohammed Ouaddane, Inter-Réseaux Mémoires-Histoires

Coordination de la recherche : Marie-Hélène Bacqué et Jeanne Demoulin

Mise en scène : Guy Lafrance

Co-écriture et dramaturgie : Héloïse Desrivières

Avec : Nadhir Elarabi, Yasmina Ghemzi, Aïda Hamri, Jules Lecointe et Hanifa Lenclume

Lumières : Maxime Bricard

Production : Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement (LAVUE), Centre d’Histoire sociale du XXe siècle (CHS), Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris (CRESPPA)

Production délégué : KYGEL Théâtre / 01 41 63 92 96

Soutiens : Agence Nationale de la Recherche (ANR), TRYSPACES (Montréal, Paris, Mexico, Hanoï), Préfecture de Seine-Saint-Denis (ANCT), Mairie d’Aulnay-sous-bois

Partenaires : La Contemporaine (Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains), Université de Nanterre, Inter-Réseaux Mémoires-Histoires, Réseau Mémoires-Histoires en Ile-de-France, Nouveau CAP Aulnay-sous-bois



Nina Munn