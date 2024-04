Le NautiQ Port Haliguen Place de Port Haliguen Quiberon, vendredi 19 avril 2024.

Le NautiQ Port Haliguen Place de Port Haliguen Quiberon Morbihan

Nous sommes heureux de vous annoncer la création d’un nouveau salon nautique Le NautiQ à Port Haliguen (Quiberon) les 19/20 et 21 avril 2024.

A l’initiative de cinq acteurs de Port Haliguen No Limit Yacht, Nautic Sport, Alternative Sailing, Quiberon Nautic et Accastillage Diffusion. Ce salon sera l’occasion de voir plus de 50 bateaux neufs, voile et moteur, exposés à flot et à terre.

Le NautiQ est en partenariat avec la concession Range Rover de Vannes et Lorient qui exposera ses véhicules sur le terre-plein. Ce salon est une occasion unique de découvrir une gamme très large de bateaux à voile et à moteur. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 09:00:00

fin : 2024-04-21 20:00:00

Place de Port Haliguen Face à la capitainerie de Port Haliguen

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne le.nautiq@gmail.com

