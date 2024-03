Le mystère de l’œuf doré Musée des 2 Marines et du Pont-Canal de Briare Briare, samedi 6 avril 2024.

Le mystère de l’œuf doré Livret-jeu pour les familles en autonomie. A partir de 7 ans. 6 avril – 12 mai Musée des 2 Marines et du Pont-Canal de Briare Plein tarif 6€ / Tarif réduit 5€ / Gratuit jusqu’à 6 ans inclus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-12T10:00:00+02:00 – 2024-05-12T18:00:00+02:00

Musée des 2 Marines et du Pont-Canal de Briare 58 boulevard Buyser 45250 BRIARE Briare 45250 Le Baraban Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://musee-2-marines.com »}, {« type »: « email », « value »: « maison-2-marines@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.38.31.28.27 »}]

Pâques animation enfants

© Musée des 2 Marines et du Pont-Canal