Le musée en musique Musée des Beaux-Arts Tours, samedi 18 mai 2024.

Profitez de la Nuit européenne des musées pour visiter l’exposition Le Sceptre et la Quenouille. Être femme entre Moyen Âge et Renaissance, redécouvrir les collections permanentes du musée et assister à des mini-concerts programmés en partenariat avec l’association Goat Cheese.

Alternativement, dans la Galerie de Diane et dans la salle Debré, entre 20h30 et 23h.

AMANDE (pop expérimentale • Tours)

Quelque part entre improvisations ambiantes et pop expérimentale, Amande – musicienne au sein des orchestres Mossaï Mossaï ou Common Insight – fabrique ici une musique sensible et atmosphérique, composée à l’aide d’objets sonores et de chants mystérieux incantatoires. Une étonnante poésie pour ensorceler et suspendre le temps de la salle Debré.

ALICE HA (folk • Nantes)

Alice HA est un projet qui a vu le jour par la volonté de partager une folk émotive et sans détours. Seule sur scène avec sa guitare électrique et son chant en anglais, elle vous fait ressentir toute la sincérité de ses chansons. Les tableaux de la salle de Diane entreront avec vous dans une atmosphère contemplative. Préparez-vous pour des frissons !

GRATUIT

Musée des Beaux-Arts 18 place François Sicard 37000 Tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 05 68 82 http://www.mba.tours.fr http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-des-Beaux-Arts-de-Tours/813505775358883?ref=hl L’ancien palais des Archevêques de Tours, aujourd’hui musée des Beaux-Arts, figure parmi les sites majeurs du Val de Loire.

Cet ensemble architectural est constitué d’édifices qui se sont succédé de l’Antiquité jusqu’au XVIIIe s. : rempart et tour gallo-romains (IVe s.), vestiges de l’église Saint Gervais – Saint Protais (IVe-XIIe s.), salles des États généraux (XIIe- XVIIIe s.), ancien palais du XVIIe s. A la veille de la Révolution, la cour d’entrée est close par un hémicycle précédé d’une porte monumentale formant un arc de triomphe, tandis que l’ancienne Salle des États généraux est transformée en chapelle avec colonnade à l’antique.

Le fonds le plus ancien des collections est constitué d’oeuvres saisies en 1794 dans les églises et les couvents de Tours et des environs, en particulier dans les abbayes de Marmoutier, La Riche et Bourgueil, ainsi que dans les châteaux de Chanteloup et de Richelieu.

Créé officiellement en 1801, le musée bénéficie de l’envoi par le Muséum Central, futur musée du Louvre, de trente tableaux dont une importante série de morceaux de réception à l’Académie royale de peinture et de sculpture.

C’est à cette même époque que le musée reçoit l’Ex-voto de Rubens et les deux panneaux d’Andrea Mantegna, chefs-d’oeuvre de la Renaissance italienne. Dépôts de l’État, legs et dons enrichissent le musée tout au long du XIXe et XXe s. d’oeuvres de Champaigne, Corneille, Coypel, Nattier, Perronneau,b Rembrandt, auxquelles s’ajoute en 1963 le legs du peintre et collectionneur Octave Linet constituant ainsi l’une des plus grandes collections de Primitifs italiens de France.

Le XIXe siècle est illustré par l’école néo-classique, le romantisme, l’orientalisme, le réalisme (Suvée, Taillasson, Belly, Delacroix, Bastien-Lepage, Gervex, Cazin, Rodin…). L’impressionnisme, le postimpressionnisme et le symbolisme sont présents par des oeuvres de Monet, Degas…

Le XXe siècle regroupe actuellement Asse, Bozzolini, Briggs, Buraglio, Calder, Davidson, Debré, Degottex, Di Rosa, Ernst, Hantaï, Matégot, Monory, Morellet, Poliakoff….

