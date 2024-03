Le musée dévoilé… Musée archéologique départemental Saint-Bertrand-de-Comminges, jeudi 11 juillet 2024.

Le musée dévoilé… Visites guidées 11 juillet – 22 août, les jeudis Musée archéologique départemental Gratuit, sans réservation, durée 15-30minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-11T16:00:00+02:00 – 2024-07-11T16:30:00+02:00

Fin : 2024-08-22T16:00:00+02:00 – 2024-08-22T16:30:00+02:00

Les jeudis 11 et 18 juillet, puis les jeudis 1er, 8 et 22 août à 16h

Suivez les visites thématiques conduites par l’équipe de médiation du musée archéologique pour découvrir un ou plusieurs objets des collections archéologiques et l’histoire de Lugdunum Convenae.

Musée archéologique départemental rue du musée, saint-bertrand de comminges Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie 05. 61. 88. 31. 79 https://cultures.haute-garonne.fr/musee-archeologique-departemental/ https://www.facebook.com/CulturesHG/ [{« type »: « phone », « value »: « 0561883179 »}] Etablissement de conservation lié au site de Lugdunum, l’antique chef-lieu de la cité des Convènes, le Musée archéologique départemental de Saint-Bertrand-de-Comminges a été créé en 1985.

Parallèlement à ses missions d’étude et de conservation, l’équipe du Musée archéologique départemental accueille les chercheurs, professionnels ou amateurs et poursuit son programme d’expositions temporaires.

Le service médiation culturelle accueille toute l’année, sur réservation, des groupes et des scolaires pour diverses prestations (visites guidées, parcours ludiques, ateliers culturels etc.). Pour plus de renseignements, veuillez contacter le Musée archéologique départemental.

visite découverte

Musée archéologique départemental