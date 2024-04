Le Mouvement de la Pensée Maison Folie Wazemmes Lille, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Le 1er juin 2024 à la Maison Folie Wazemmes, la compagnie Contour Progressif revient sur l’ensemble du cycle RE-NAÎTRE de Faire monde, projet artistique, politique et social de création, de lien et de partage.

Le Mouvement de la pensée est la clôture de ce premier épisode !

Ce sera un temps de restitution présentant ce qui aura émergé lors des formats artistiques qui se seront déroulés sur la saison avec les habitantes et habitants de la métropole Lilloise : Permanences de la sensation (consultations artistiques ou en petits groupes, auprès d’un binôme d’artistes) et Laboratoire In Vivo (temps de création et de recherche avec 40 citoyennes et citoyens et 5 artistes).

Savoirs ouverts et curiosités, images, récits, pulsations et corps en mouvement : venez Faire monde autour d’une restitution, d’un concert, d’un repas ou le temps d’une danse.

Entrée libre

Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France

