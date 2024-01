CHANCEKO le moulin Marseille, vendredi 19 avril 2024.

CHANCEKO ♫RAP♫ Vendredi 19 avril, 20h30 le moulin 23,80€

Il paraît que nous avons tous une voix dans notre tête. En dévoilant son premier album, Chanceko nous invite à venir écouter la musique qui se joue dans la sienne. Il nous y fait découvrir la rencontre entre Chance & Lucky : deux facettes de lui-même pour un travail musical total et personnel.

Entre musique moderne et sens de la mélodie redoutable, retrouvez-le en tournée et au New Morning à Paris le 15 mai 2024 !

le moulin 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille Marseille 13013 Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur