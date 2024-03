Le monde précieux des pollinisateurs Grenade-sur-l’Adour, jeudi 30 mai 2024.

Le monde précieux des pollinisateurs Grenade-sur-l’Adour Landes

Les insectes ont toujours pollinisé nos fleurs sauvages et cultivées, mais leur déclin en nombre et en variété ces dernières années nous mettent face à un défi majeur continuer à produire des légumes et des fruits pour une alimentation saine.

Avec Thomas, d’Amaia formation, venez comprendre l’importance de tous ces insectes qui sont essentiels à nos écosystèmes, rencontrer les quatre grands groupes de pollinisateurs, comprendre l’importance de leur labeur quotidien de pollinisation, découvrir les co-évolutions entre les plantes à fleurs et leur pollinisateur et enfin, apprendre de quelle manière favoriser leur retour dans notre paysage ainsi que les gestes à éviter pour ne pas déranger leur cycle de vie. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30 09:30:00

fin : 2024-05-30 12:00:00

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Le monde précieux des pollinisateurs Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2024-03-08 par OT Grenade