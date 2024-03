Le monde microscopique des Myxomycètes Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy, mardi 9 avril 2024.

Le monde microscopique des Myxomycètes À l’aide d’un microscope, vous pourrez observer ces organismes qui ne sont ni des plantes, ni des animaux, ni même des champignons, mais dont la diversité morphologique est incroyable ! Mardi 9 avril, 12h30 Conservatoire et Jardin botaniques Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T12:30:00+02:00 – 2024-04-09T13:30:00+02:00

Fin : 2024-04-09T12:30:00+02:00 – 2024-04-09T13:30:00+02:00

Qu’est-ce qu’un Myxomycète? C’est un organisme proche des amibes, qui vit dans le sol et sur la matière végétale en décomposition, étant souvent bactérivore. Il a un cycle de vie très complexe, avec des phases mobilese à la fin de son cycle, il forme des fructifications, ressemblant à des petits champignons et qui contiennent des spores.

Cette description prendra tout son sens lors d’une visite commentée durant laquelle ces petits organismes pourront être observés au microscope!

Les mardis de 12h30 à 13h30 ou dorénavant aussi en fin de journée de 17h30 à 18h30 (NOUVEAU!), découvrez la richesse de nos collections et de nos projets de recherche lors des Variations botaniques, nos traditionnelles visites guidées en compagnie de nos expert·e·s (botaniste, conservateur·trice, horticulteur·trice ou chercheur·euse).

Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 +41 22 418 51 00 http://www.cjb-geneve.ch

Juan Carlos Zamora | CJBG