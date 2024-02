Le monde enchanté des plantes médicinales au fil des saisons… Hirtzfelden, samedi 6 avril 2024.

Le monde enchanté des plantes médicinales au fil des saisons… Hirtzfelden Haut-Rhin

Qui a dit que les plantes ne sont pas utiles? Belles de nature, comestibles pour certaines, utiles pour nos bricolages, nos cabanes ou encore nos cosmétiques…

Viens découvrir les pouvoirs extraordinaires des plantes communes autour de la maison de la nature pour en faire nos alliées du quotidien. Pour les 6-12 ans

Dans notre jardin ou lors de nos promenades, on se dit parfois que l’on aimerait bien pouvoir utiliser ces plantes sauvages croisées… Venez découvrir 5 plantes sauvages faciles à trouver et à reconnaître, sans danger, qui permettent de soigner naturellement les petits bobos du quotidien. La confection d’ energy balls et quelques recettes vous permettront de prendre soin de vous et de toute la famille. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 12:00:00

rue de Bâle

Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est maisonnature.vieuxcanal@gmail.com

L’événement Le monde enchanté des plantes médicinales au fil des saisons… Hirtzfelden a été mis à jour le 2024-01-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach