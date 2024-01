VINYL WILLIAMS Le Molotov Marseille, jeudi 18 avril 2024.

VINYL WILLIAMS ♫Pop-psychédélique♫ Jeudi 18 avril, 20h30 Le Molotov 8,16€ en pré-vente

VINYL WILLIAMS

[Pop-psychédélique – USA]

Vinyl Williams est le projet multisensoriel de l’artiste et musicien Lionel Williams, basé à Los Angeles. Williams a commencé à faire de la musique sous ce pseudonyme en 2007 et a depuis acquis une réputation pour son mélange unique de pop psychédélique et de dream pop, ainsi que pour son art 3D maximaliste et ses mondes interactifs.

La musique de Williams se caractérise par des paysages sonores luxuriants et immersifs, avec des couches d’instruments et de voix insaisissables, créant des atmosphères oniriques et hypnotiques.

Williams vient de sortir son 7e album « Aeterna » le 4 août 2023 sur son propre label Harmony Records, ajoutant à l’élan d’un pot-pourri de plus en plus prolifique de sorties de disques.

