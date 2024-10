Le Moho à Caen | RDV Découverte MoHo Caen Calvados

Caen

MoHo Caen

Le Moho à Caen | RDV Découverte MoHo Caen, jeudi 31 octobre 2024.

Le Moho à Caen | RDV Découverte

MoHo 16 Quai Amiral Hamelin Caen Calvados

MoHo est né de la volonté d’avoir un impact positif sur l’environnement et la société. MoHo est le premier collider Européen, nous regroupons dans le même lieu des corpos, des start-ups, des indépendants, des associations, des étudiants, des chercheurs. La visite vous permettra de comprendre l’activité de la structure, son histoire son fonctionnement et ses impacts à différents niveaux.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 16 octobre 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-31 14:00:00

fin : 2024-10-31 15:30:00

MoHo 16 Quai Amiral Hamelin

Caen 14000 Calvados Normandie info@caenlamer-tourisme.fr

L’événement Le Moho à Caen | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Caen la Mer

