L.E.J, ce n’est pas seulement une histoire de musique mais aussi un roman d’amitié.Nées entre août et novembre 1993, Lucie, Elisa et Juliette ont grandi dans la même rue à Saint- Denis. La musique, elles l’ont appris en même temps, au Conservatoire.Elisa et Lucie ont été élèves à la Maîtrise de Radio France, Juliette a continué au conservatoire de Saint Denis avant de former L.E.J en 2013, dans le cadre d’un concours de reprises lié au groupe Tryo et au festival des Nuits de Champagne. Elles remportent, se produisent en live et se découvrent bêtes de scène. Elles jouent aussi bien dans les salles les plus emblématiques de la capitale, de l’Olympia à la Cigale que dans les festivals à très large public. La suite : un succès fou couronné par une Victoire de la Musique en 2017 (Révélation scène), par leurs reprises des tubes de l’été, un premier album, En attendant l’album, un deuxième disque de compositions originales, Poupées russes, puis un dernier datant de juin 2020 Pas Peur.Au saxo et au chant, Lucie. À la batterie et au chant, Elisa. Au violoncelle, à la guitare, à la basse et aux chœurs Juliette.La partition, ces multi-instrumentistes la tiennent à six mains. Aujourd’hui, elles reviennent avec Volume II. L’accomplissement de neuf années dans le métier, de deux décennies à faire de la musique, et plus d’un quart de siècle à être amies.Le trio formé par L.E.J a vécu le rythme infernal des tournées, suivi de moments plus contemplatifs où les trois filles en ont profité pour se poser et repartir sur un album de reprises de chansons françaises: Volume II. Ces mêmes chansons que leurs parents leur ont fait écouter, qu’elles ont chantées depuis leur plus tendre enfance, elles les ont enfin immortalisées avec des arrangements brillants, fidèles à elles-mêmes en gardant cette base de voix classiques aux harmonies angéliques, mais aussi un violoncelle omniprésent, et parfois même quelques surprises dans des sonorités actuelles qui font références à leurs influences de toujours: afrobeat, reggaeton, bossa nova, électro…

