Le méga vide-greniers en centre-ville Centre-ville d’Istres Istres, dimanche 21 avril 2024.

Le méga vide-greniers en centre-ville Centre-ville d’Istres Istres Bouches-du-Rhône

le Méga Vide greniers en centre-ville organisé par l’Association Les Boutiques d’Istres se met aux couleurs de la flamme Olympique !

Vendez aussi vos vêtements et affaires de sport, votre matériel et équipement sportif, des spectacles et des démonstrations sportives seront aussi de la partie !







Un événement où la bonne humeur sera, une fois de plus belle et bien présente !



En famille, entre amis, pour les petits et pour les grands, venez chercher et trouver la perle rare ! .

Début : 2024-04-21 08:00:00

fin : 2024-04-21 17:00:00

Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

