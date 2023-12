Concours de Saut d’Obstacles aux Ecuries du Mas Le Mas Saint-Sornin-Lavolps, 4 décembre 2023, Saint-Sornin-Lavolps.

Saint-Sornin-Lavolps,Corrèze

Concours de saut d’obstacles ouvert aux cavaliers compétition et à tous public

Buvette et restauration sur place..

2024-04-07 fin : 2024-04-07 18:00:00. EUR.

Le Mas Les écuries du Mas

Saint-Sornin-Lavolps 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Jumping Competition at Saint-Sornin-Lavolps (Ecuries du Mas).

Sunday, September 27th,

8am until 6pm.

Free entry.

Concurso de saltos abierto a jinetes de competición y al público en general

Refrescos y comida in situ.

Springturnier für Turnierreiter und alle anderen Zuschauer

Getränke und Speisen vor Ort.

