Le mariage forcé de Molière Beauvais, samedi 9 novembre 2024.

Sganarelle, 52 ans et fortuné, veut épouser la jeune et belle Dorimène. Son ami Geronimo lui déconseille un tel mariage.

Le galant demande leur avis sur ce point à deux philosophes ; puis s’en remet, ensuite, à deux bohémiennes…

Pièce de théâtre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-09 20:30:00

fin : 2024-11-09

Rue de Gesvres

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France theatre@orage.fr

