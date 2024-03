Le Mardi où Morty est mort – Ramus Lindberg Théâtre du Cercle Rennes, lundi 13 mai 2024.

Le Mardi où Morty est mort – Ramus Lindberg Dans le cadre du Festival des Créations Amateures 13 – 15 mai Théâtre du Cercle 8 € tarif plein / 6 € étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents CPB / 4 € Carte Sortir!

“Le mardi où Morty est mort” est une courte comédie décalée et burlesque. On y suit des personnages en quête d’un sens à leur vie, pris au piège de leurs propres angoisses. Toute l’action se passe un mardi, un mardi où le temps est désarticulé. Passé , présent et futur s’entremêlent mais la fin est inéluctable : Morty va mourir, c’est le titre de la pièce !

Ah oui… Morty, c’est le chien.

Mise en scène Eric Lepage Avec Antoinette, Aude, Christel, Pierre, Xavier, Catherine, Samuel, Anthony, Stéfania, Virginie

