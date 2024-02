Le marché printanier de La Chablisienne Caveau de La Chablisienne Chablis, samedi 20 avril 2024.

Rendez-vous au marché printanier organisé au caveau de La Chablisienne, samedi 20 et dimanche 21 avril . Venez partager de belles émotions minérales grâce à nos doux flacons, tout en rencontrant les producteurs et artisans locaux présents.

Une belle occasion de découvrir les richesses et spécialités culinaires de notre terroir ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:30:00

Caveau de La Chablisienne 8 Boulevard Pasteur

Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté caveau@chablisienne.fr

L'événement Le marché printanier de La Chablisienne Chablis a été mis à jour le 2024-02-23