Nicole Ferroni Marseille(s) , Je vous Offre un Vers COMEDIE LE MANS – CLMLM. Un spectacle à la date du 2024-04-18 à 21:00 (2024-03-06 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

Ce spectacle de Nicole Ferroni est né dans une douzaine de bars de Marseille où elle a raconté sa ville, dans ce qui s’est appelé C’est ma tournée, je vous offre un vers. Mi-conteuse, mi-poétesse, mi-chroniqueuse, Nicole Ferroni y a offert un portrait amoureux et décalé de cette ville inclassable. Le spectacle qui en résulte est à son image à elle et à celle de cette expérience inédite : rafraîchissant, secoué, drôle, émouvant et diablement humain. Comme ce n’est pas tous les jours qu’un spectacle présenté au Grand Rond a droit à une critique du Monde, et bien on vous la livre ! « Sans rien perdre de l’énergie et du bagout qui la caractérisent, Nicole Ferroni se transforme en conteuse et poétesse. Elle a écrit de truculentes petites histoires au parler marseillais en jouant sur le comique et le tragique. Il faut l’écouter deviser sur la « pachole » (sexe féminin), défendre la cagole, faire dialoguer la panisse et le pastis, commenter les paroles de l’album de rap 13’Organisé […] Cette performance originale repose sur un solide travail de documentation et une remarquable qualité d’écriture. Que l’on soit ou pas marseillais, le plaisir est au rendez-vous. » Sandrine Blanchard – Le Monde – 16 décembre 2022 Nicole Ferroni

COMEDIE LE MANS – CLMLM LE MANS 37 RUE NATIONALE Sarthe

