LE MALADE MALGRE LUI SALLE DE SPECTACLE ET CINEMA D’AIME Aime La Plagne, samedi 1 juin 2024.

Une comédie écrite et mise en scène par Thomas Caruso Avec Nicolas Truffet, William Valet, Ségolène Marc et Thomas Caruso Le malade malgré lui d’à peu près Molière c’est la rencontre improbable du malade imaginaire avec le médecin malgré lui.Une adaptation rafraîchissante de deux œuvres majeures de Molière fusionnées en une nouvelle. L’histoire d’un rendez-vous inévitable entre un malade pas vraiment malade et un médecin pas vraiment médecin, un joyeux délire anachronique comme auraient pu l’inventer les Monty Python, une analogie troublante avec notre époque où personne n’est vraiment ce qu’il prétend être mais où chacun finit par s’en persuader, une aventure loufoque qui dynamite le théâtre classique pour nous rappeler que le paraître prime souvent sur ce qui est.Durée 1h55

Tarif : 18.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-06-01 à 20:30

SALLE DE SPECTACLE ET CINEMA D’AIME 439 AVENUE DE LA GARE 73210 Aime La Plagne 73