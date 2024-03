Le maître des sources La Grande Saline Salins-les-Bains, dimanche 23 juin 2024.

Dès 7ans

A l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, découvrez un des métiers emblématiques de la Grande Saline: conroyeur. Son but ? Séparer les eaux douces des eaux salées pour récolter encore plus de sel.

Chaussez vos bottes, retroussez vos manches .. A vous de jouer avec les sources !

Pensez à apporter vos bottes étanches !

Durée: 45 minutes 9 9 EUR.

Début : 2024-06-23 10:15:00

fin : 2024-06-23 11:00:00

La Grande Saline 3 place des salines

Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté accueil@grande-saline.com

