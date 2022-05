Le mai du trait : atelier de calligraphie arabe et latine Musée de la Seine-et-Marne, 29 mai 2022, Saint-Cyr-sur-Morin.

Le mai du trait : atelier de calligraphie arabe et latine

le dimanche 29 mai à Musée de la Seine-et-Marne

La calligraphie est un art intermédiaire entre l’écriture et la peinture et une porte vers la poésie et la littérature. Les calligraphies arabe et latine viennent de la même famille (Phénicienne) elles sont les références de la beauté et le miroir de deux grandes civilisations. Les participants aux stages manipuleront des outils traditionnels et modernes bien adaptés pour les personnes qui s’initient à la calligraphie, à base de matériaux naturels, tendres et légers qui accentuent le geste et le mouvement afin de libérer le corps et montrer que l’écriture n’est pas figée. _L’atelier se déroulera sur la journée, de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. Déjeuner sur place, non fourni par le musée, prévoir un pique-nique._

Sur réservation, nombre de places limité ; tarif adulte : de 10 à 15€, enfant : 4€.

Ce stage d’initiation a pour but de sensibiliser les participants aux valeurs plastiques de la calligraphie. Plein et délié, geste, forme de la lettre, souffle et énergie donnent vie aux caractères…

Musée de la Seine-et-Marne 17, Avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-29T10:00:00 2022-05-29T12:00:00;2022-05-29T13:00:00 2022-05-29T16:00:00