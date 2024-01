JUBILATE DEO, DE DAN FORREST AVEC LE PRINTEMPS DES ORGUES Le Lion-d’Angers, dimanche 14 avril 2024.

JUBILATE DEO, DE DAN FORREST AVEC LE PRINTEMPS DES ORGUES Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 17:00:00

fin : 2024-04-14

L’école de musique aura la chance d’accueillir une nouvelle

fois l’Orgue Hybride du Centre des Congrès d’Angers. Vincent

Grappy, accompagné des choeurs de l’Anjou bleu et de la chorale

Vox Campus d’Angers, interprétera le Jubilate deo. Dans cette

oeuvre, Dan Forrest a traduit cette universalité géographique en

notes et en langues. Six langues l’arabe, l’hébreu, le mandarin,

le latin, l’anglais et le zulu, pour six cultures et six histoires

musicales. Jubilate Deo s’offre donc comme un hymne mondial

à la joie.

.

Salle Emile Joulain

Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire d.ecoledemusique@anjoubleu.com



L’événement JUBILATE DEO, DE DAN FORREST AVEC LE PRINTEMPS DES ORGUES Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2024-01-18 par eSPRIT Pays de la Loire