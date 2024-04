Le laboratoire SONDRA célèbre 20 années d’innovation en technologies radar, électromagnétisme et télédétection. CentraleSupélec campus de Gif Gif-sur-Yvette, jeudi 4 avril 2024.

Le laboratoire SONDRA célèbre 20 années d’innovation en technologies radar, électromagnétisme et télédétection. L’ensemble des partenaires français et singapouriens se réunissent sur la campus de Paris-Saclay pour célébrer cet anniversaire. Jeudi 4 avril, 15h00 CentraleSupélec campus de Gif Evenement sur invitation uniquement

Début : 2024-04-04T15:00:00+02:00 – 2024-04-04T17:30:00+02:00

Porté par une alliance quadripartite réunissant CentraleSupélec, l’ONERA, la NUS (National University of Singapore) et DSO National Laboratories, le laboratoire de recherche SONDRA est à l’origine de nombreuses innovations qui ont marqué la recherche en technologies radar, électromagnétisme et traitement du signal.

CentraleSupélec campus de Gif 8 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France