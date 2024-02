LE LABO DES IMAGES ET DES MOTS L’Atelier Najac Najac, mercredi 24 avril 2024.

LE LABO DES IMAGES ET DES MOTS L’Atelier Najac Najac Aveyron

Le Labo des Images et des Mots est une invitation à plonger dans votre créativité, à vous recentrer et à savourer un moment pour vous.

À travers l’écriture et le collage, vous allez explorer des voies d’expression personnelles dans une atmosphère détendue et bienveillante. Sans pression, sans jugement simplement un espace pour laisser libre cours à votre imagination.

Cet atelier est ouvert à tous ! Aucune technique artistique n’est nécessaire, aucune technique artistique n’est enseignée. Chacun peut s’exprimer à sa manière, chacun peut s’autoriser à créer

Tous les premiers lundi du mois Mixte

Tous les premiers mercredi du mois femme

Tous les premiers jeudi du mois mixte EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24

fin : 2024-04-24

Najac 12270 Aveyron Occitanie

