GIMS LE KURSAAL – SALLE EUROPE Dunkerque, jeudi 30 janvier 2025.

Le concert initialement prévu le 09 décembre 2023 est reporté au 30 janvier 2025Les billets restent valables, les remboursements sont acceptés jusqu’au 29 janvier 2025La préparation et la réalisation de la tournée évènement SUMMER TOUR de GIMS et DADJU entre JUILLET et SEPTEMBRE 2023, nous contraint à reporter de quelques mois la tournée de GIMS initialement prévue à partir de novembre 2023 dans toute la France.Cette nouvelle tournée de GIMS sera intitulée « LE DERNIER TOUR » et se déroulera dans toute la France entre NOVEMBRE 2024 et FEVRIER 2025. Les billets pour les concerts reportés restent évidemment valables.

Tarif : 52.00 – 69.00 euros.

Début : 2025-01-30 à 20:00

LE KURSAAL – SALLE EUROPE PLACE DU CASINO 59240 Dunkerque 59