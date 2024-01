THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER LE KURSAAL – SALLE EUROPE Dunkerque, mardi 7 mai 2024.

La série de films Harry Potter, largement acclamée pour son succès au cinéma, propose maintenant une expérience musicale unique en Europe. Avec la participation d’invités spéciaux, de solistes renommés, d’un chœur et d’un orchestre de musique de film, le concert met en lumière la magie des compositions de John Williams, Patrick Doyle, Nicolas Hooper et Alexandre Desplat. Offrant une soirée inoubliable mêlant humour, magie et un voyage musical dans le monde sorcier, le spectacle utilise des technologies avancées pour créer une ambiance envoûtante.

Tarif : 39.00 – 79.00 euros.

Début : 2024-05-07 à 20:00

LE KURSAAL – SALLE EUROPE PLACE DU CASINO 59240 Dunkerque 59