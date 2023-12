Jain Le Krakatoa Mérignac, 25 avril 2024, Mérignac.

Un nouveau départ se dessine… L’artiste française Jain connu pour les succès internationaux de ses précédents albums Zanaka & Souldier, nous invite dans une exploration artistique et cosmique, The Fool. Depuis presque 10 ans, sa musique constitue un véritable phénomène planétaire, les refrains de Come et Alright résonnent encore dans nos têtes avec insouciance et les images de Makeba, clip nommé aux Grammy Awards, ont immortalisé dans nos esprits une artiste en col claudine d’une vivacité originale impossible à oublier !

La première partie de tournée s’achève et c’était fou de vous retrouver ! Tellement fou qu’il m’était impossible d’attendre les festivals de l’été prochain ! Alors on a décidé de revenir vous voir, toujours avec mes musiciens mais de manière un peu plus intimiste, entre nous quoi !Il me tarde déjà !

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Arlac Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 24 34 29 http://www.krakatoa.org

