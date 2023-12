Caravan Palace Le Krakatoa Mérignac, 11 avril 2024, Mérignac.

Premier extrait de leur nouvel et cinquième album attendu pour le printemps 2024, Caravan Palace dévoile le single « MAD » : un mélange cinglant et exaltant de sons vintage et d’électronique. Ce cocktail musical insolite et unique qui emprunte au jazz et au swing des années folles, leur vaut un succès international qui continue de s’écrire et de se confirmer au fil de leurs sorties d’albums, de leurs tournées mondiales ou de leurs clips à l’univers déjanté et addictif.

En une dizaine d’années, le groupe passe ainsi du statut de sensation live de la scène parisienne à celui de phénomène pop mondialement viral. Leurs stats donnent le tournis : 2 milliards de streams sur YouTube, 800 000 millions sur Spotify… Ils sont un des très rares groupes français à avoir été couronnés de platine aux États-Unis.

Sur scène, Caravan Palace se mue en sextet débridé, capable d’embraser n’importe quelle salle de concert ou festival, de Coachella à Glastonbury en passant par Paléo ou Rock en Seine. Un retour à ne pas manquer !

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Arlac Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 24 34 29

