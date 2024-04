Le Jour de l’Orgue Muttersholtz, dimanche 12 mai 2024.

Le Jour de l’Orgue Muttersholtz Bas-Rhin

Découverte de l’orgue et de son fonctionnement, possibilité pour les organistes de jouer l’instrument

Accueil à la tribune pour découvrir l’orgue et son fonctionnement, explications, démonstrations et possibilité pour les organistes de jouer l’instrument. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 14:00:00

fin : 2024-05-12 17:00:00

6 rue de Wittisheim

Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est fischbachjch@yahoo.fr

L’événement Le Jour de l’Orgue Muttersholtz a été mis à jour le 2024-04-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme