Le Jazz Bat la Campagne Crystal Thomas Moncoutant-sur-Sèvre, vendredi 7 juin 2024.

Le Jazz Bat la Campagne Crystal Thomas Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Crystal Thomas une grande dame du Blues.

Auréolée du prestigieux Living Blues Award, Crystal Thomas chante sur toutes les scènes du monde avec une ferveur et une émotion brute, celles que cultivaient les pionniers du blues.

Crystal Thomas a grandi à Mansfield, en Louisiane profonde en écoutant Muddy Waters, Jimmy Reed et Johnnie Taylor. Très tôt elle se met au trombone et commence à chanter à l’église, dans sa communauté mais aussi plus tard dans les juke-joints.

Elle accompagne Johnnie Taylor, d’abord comme tromboniste, puis comme chanteuse lorsqu’il découvre sa voix exceptionnelle. Au décès de celui-ci, elle intègre le band de Floyd Grisby et y reste quinze années.

Son dernier album Now Dig This a été enregistré avec un casting incroyable Lucky Peterson à l’orgue, Chuck Rainey à la basse, Jason Moeller à la batterie et Johnny Moeller à la guitare. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 19:00:00

fin : 2024-06-07

Place de le Mairie

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine laurence.leclercq@moncoutantsursevre.fr

L’événement Le Jazz Bat la Campagne Crystal Thomas Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2024-02-18 par OT Bocage Bressuirais