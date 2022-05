Le jardin Privé de Marigot Le Jardin de Marigot les Abymes Les Abymes Catégorie d’évènement: Les Abymes

“on ti kontré an jaden a Jozéfine pou mikik,poézi,limyé fin bat avè “le changement climatique”. **Contact :06.90.40.54.60** [**[joselanature971@hotmail.fr](mailto:joselanature971@hotmail.fr)**](mailto:joselanature971@hotmail.fr) Le jardin de Joséphine situé près du rond point de dugazon sur la route de Chauvel vous présente une rencontre musicale et poétique afin de débattre et comprendre ” le jardin face au changement climatique” Inscription Obligatoire : nombre de places limitées **Vendredi 08h30 à 11h30 (scolaire)** sous format pédagogique et multimédia **Samedi tout public : de 18h30 à 21h30** “on ti kontré an jaden a Jozéfine pou mikik,poézi,limyé fin bat avè”le changement climatique” Le Jardin de Marigot les Abymes 97139 Les Abymes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T08:30:00 2022-06-03T11:30:00;2022-06-04T18:30:00 2022-06-04T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Les Abymes Autres Lieu Le Jardin de Marigot les Abymes Adresse 97139 Ville Les Abymes lieuville Le Jardin de Marigot les Abymes Les Abymes

