Le jardin médiéval au travers des 5 sens L’Athanor et jardin médiéval de la Fontaine de vie au château de Bois-Orcan Noyal-sur-Vilaine, samedi 1 juin 2024.

Le jardin médiéval au travers des 5 sens Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin L’Athanor et jardin médiéval de la Fontaine de vie au château de Bois-Orcan Réduit Parc & Jardin : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

A compter du XIe siècle, l’homme médiéval devient un être d’émotions.

Il découvre et apprécie le jardin au travers des cinq sens. Et, comme en témoignent la littérature courtoise et notamment le célèbre Roman de la Rose, le jardin devient, alors, le lieu de la rencontre amoureuse, de la pratique des arts et du divertissement.

A l’occasion de cette 21e édition des Rendez-vous aux jardin, (re)découvrez par les sens et à travers des sources médiévales le Jardin de la Fontaine de vie.

L’Athanor et jardin médiéval de la Fontaine de vie au château de Bois-Orcan 40 Le Bois Orcan, 35530 Noyal-sur-Vilaine Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne – Le Jardin médiéval de la Fontaine de vie : Afin de restituer l’environnement paysager du château du Bois Orcan (classé Monument Historique), Alain Richert a créé un jardin de facture médiévale, qui renvoie à la fois à l’ » Hortus Conclusus » et au Jardin d’amour.

– L’Athanor, parc de sculptures : Sur un site de trois hectares, L’Athanor, Grand Œuvre d’Etienne-Martin, offre un parcours déterminé par l’artiste, qui invite à la compréhension de chacune de ses sculptures monumentales, en particulier de ses célèbres Demeures. Nationale 157 Rennes-Laval.Sortir à Noyal-sur-Vilaine et prendre la D 92 en direction de Châteaugiron.A 5 km environ,au croisement de la D 92 et de la D 32,prendre à gauche l’allée du Bois d’Orcan. Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

©G. Meirion-Jones