Le Jardin est un paradis Jardin des ifs Gerberoy, vendredi 31 mai 2024.

Le Jardin est un paradis Le jardin se déguste du potager avec les fleurs comestibles et une grande variété d'herbes aromatiques. 31 mai – 2 juin Jardin des ifs Adultes 5e / gratuit en dessous de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:30:00+02:00 – 2024-05-31T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Visite libre ou accompagnée pour les groupes.

À Gerberoy, la ville des Roses, embaument dans les trois parties du jardin historique de la Ville.

Jardin des ifs 3 impasse du Vidamé, 60380 Gerberoy Gerberoy 60380 Oise Hauts-de-France Jardin vert et graphique toute l'année , ce jardin surprend par son architecture symétrique d'ifs géants pluri-centenaires, aux formes et volumes curieux et impressionnants. L'if central, un « igloo » dans lequel dix personnes peuvent tenir, a reçu le label « Arbre remarquable de France » en 2016. Par sa construction en terrasse -qui permet de contempler les champs à perte de vue- sa symétrie et son emploi de topiaires , c'est un jardin « à la française », agrémenté d'une roseraie.

©lejardindesifs